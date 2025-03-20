Як і де Росія може атакувати країни Скандинавії

Традиційно вважається, що у випадку, якщо Росія наважиться на прямий конфлікт із країнами НАТО, під удар потраплять насамперед країни Балтії.

Проте Росія є прямою військовою загрозою не тільки для Балтійських країн – колишніх радянських республік, а й для Скандинавії. Достатньо згадати нещодавні диверсії проти підводної інфраструктури у Балтійському морі.

Ці атаки є частиною гібридної війни Росії проти країн Заходу, щоб залякати європейські держави, створити хаос та підирвати довіру до колективної безпеки в регіоні.

Проте, країни регіону не збираються йти на поступки РФ. Та ще й посилюють допомогу Україні. Адже така підтримка дозволяє скандинавським країнам краще підготуватися самим до потенційного конфлікту з Росією.

Про найімовірніші сценарії таких конфліктів читайте в колонці cпівзасновниці аналітичної мережі Research Solutions Аліни Гриценко Скандинавія під загрозою: як Росія може атакувати країни Північної Європи. Далі – стислий її виклад.

Авторка колонки нагадує, що між Росією та Норвегією існує територіальна суперечка за острів Шпіцберген (Свальбард).

Тож Осло дуже серйозно сприймає загрозу того, що Росія може спровокувати ескалацію в цьому районі біля острова (особливо в контексті створення Дональдом Трампом можливого прецеденту щодо Гренландії).

Окрім цього, Норвегія та Росія мають спільний кордон, який проходить по Кольському півострову.

На півострові розташовані пункти базування Північного флоту Росії Північноморськ та Греміха. Північноморськ є штабом Північного флоту ВМФ Росії.

"Норвегія – один із найбільших виробників нафти та газу в Європі, і її нафтові платформи у Північному морі є не лише важливим джерелом доходу, а й стратегічно важливими обʼєктами безпеки енергетичної інфраструктури Європи.

Атаки на нафтові платформи можуть призвести до припинення видобутку вуглеводнів, що може спричинити енергетичну кризу в Європі", – пише Аліна Гриценко.

У Фінляндії російські збройні сили можуть атакувати південне узбережжя та південно-східну частину країни за допомогою ракетних військ 44-го армійського корпусу.

"Метою цієї атаки може бути не проникнення вглиб, а захоплення північного узбережжя Фінської затоки та південно-східної Фінляндії, що дозволило б російським військам блокувати основні сили фінської оборони", – пише cпівзасновниця аналітичної мережі Research Solutions.

На її думку, Росія може використати військово-морські сили для блокування захоплення контролю над Фінською затокою. Це дозволить їй ізолювати Фінляндію з моря, закривши доступ до важливих морських шляхів.

У випадку Швеції, звертає увагу Аліна Гриценко, в зоні ризику є насамперед острів Готланд, який зі вступом Швеції до НАТО став форпостом Альянсу в Балтійському морі.

"Контроль над островом дозволяє контролювати найважливіші морські комунікації на Балтиці. А також обмежувати доступ до основних портів та важливих інфраструктурних об’єктів у регіоні", – підкреслює важливість острова авторка.

За її словами, у Стокгольмі добре усвідомлюють, яку загрозу несе Росія, і тому в останні роки активно проводять військові навчання на острові.

Авторка колонки вважає малоймовірним безпосереднє зіткнення РФ лише з Данією. Однак той факт, що Копенгаген готовий відправити до України окрему кількість військовослужбовців, сигналізує про серйозне ставлення до російської загрози.

Аліна Гриценко наголошує, що усі варіанти можливої ​​атаки з боку Росії наразі є гіпотетичними, проте попереджає: у 2021 році так само сумніви викликала повномасштабна агресія проти України.

В скандинавських столицях це усвідомлюють, тому підтримують Україну, серед іншого, для того, щоб конфлікт не вийшов за межі Східної Європи і щоб продумати основні сценарії захисту від РФ.

Докладніше – в колонці Аліни Гриценко Скандинавія під загрозою: як Росія може атакувати країни Північної Європи.