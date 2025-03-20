Как и где Россия может атаковать страны Скандинавии

Традиционно считается, что в случае, если Россия решится на прямой конфликт со странами НАТО, под удар попадут прежде всего страны Балтии.

Однако Россия является прямой военной угрозой не только для Балтийских стран – бывших советских республик, но и для Скандинавии. Достаточно вспомнить недавние диверсии против подводной инфраструктуры в Балтийском море.

Эти атаки являются частью гибридной войны России против стран Запада, чтобы запугать европейские государства, создать хаос и подорвать доверие к коллективной безопасности в регионе.

Однако, страны региона не собираются идти на уступки РФ. Да еще и усиливают помощь Украине. Ведь такая поддержка позволяет скандинавским странам лучше подготовиться самим к потенциальному конфликту с Россией.

О наиболее вероятных сценариях таких конфликтов читайте в колонке соосновательницы аналитической сети Research Solutions Алины Гриценко Скандинавия под угрозой: как Россия может атаковать страны Северной Европы. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки напоминает, что между Россией и Норвегией существует территориальный спор за остров Шпицберген (Свальбард).

Поэтому Осло очень серьезно воспринимает угрозу того, что Россия может спровоцировать эскалацию в этом районе возле острова (особенно в контексте создания Дональдом Трампом возможного прецедента по Гренландии).

Кроме этого, Норвегия и Россия имеют общую границу, которая проходит по Кольскому полуострову.

На полуострове расположены пункты базирования Северного флота России Североморск и Гремиха. Североморск является штабом Северного флота ВМФ России.

"Норвегия – один из крупнейших производителей нефти и газа в Европе, и ее нефтяные платформы в Северном море являются не только важным источником дохода, но и стратегически важными объектами безопасности энергетической инфраструктуры Европы.

Атаки на нефтяные платформы могут привести к прекращению добычи углеводородов, что может вызвать энергетический кризис в Европе", – пишет Алина Гриценко.

В Финляндии российские вооруженные силы могут атаковать южное побережье и юго-восточную часть страны с помощью ракетных войск 44-го армейского корпуса.

"Целью этой атаки может быть не проникновение вглубь, а захват северного побережья Финского залива и юго-восточной Финляндии, что позволило бы российским войскам блокировать основные силы финской обороны", – пишет соучредитель аналитической сети Research Solutions.

По ее мнению, Россия может использовать военно-морские силы для блокирования захвата контроля над Финским заливом. Это позволит ей изолировать Финляндию с моря, закрыв доступ к важным морским путям.

В случае Швеции, обращает внимание Алина Гриценко, в зоне риска находится прежде всего остров Готланд, который со вступлением Швеции в НАТО стал форпостом Альянса в Балтийском море.

"Контроль над островом позволяет контролировать важнейшие морские коммуникации на Балтике. А также ограничивать доступ к основным портам и важным инфраструктурным объектам в регионе", – подчеркивает важность острова автор.

По ее словам, в Стокгольме хорошо осознают, какую угрозу несет Россия, и поэтому в последние годы активно проводят военные учения на острове.

Автор колонки считает маловероятным непосредственное столкновение РФ только с Данией. Однако тот факт, что Копенгаген готов отправить в Украину отдельное количество военнослужащих, сигнализирует о серьезном отношении к российской угрозе.

Алина Гриценко отмечает, что все варианты возможной атаки со стороны России пока являются гипотетическими, однако предупреждает: в 2021 году так же сомнения вызвала полномасштабная агрессия против Украины.

В скандинавских столицах это осознают, поэтому поддерживают Украину, среди прочего, для того, чтобы конфликт не вышел за пределы Восточной Европы и чтобы продумать основные сценарии защиты от РФ.

Подробнее – в колонке Алины Гриценко Скандинавия под угрозой: как Россия может атаковать страны Северной Европы.