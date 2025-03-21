МЗС: діалог зі США щодо угоди про копалини триває

Україна та США продовжують працювати над тим, щоб підписати рамкову угоду щодо корисних копалин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що Україна була готова до підписання цієї рамкової угоди, яка була вже погоджена, зокрема під час зустрічі в Джидді.

Але тоді, за його словами, американська сторона заявила про намір провести додаткові консультації.

"І, загалом, можу підтвердити, що на сьогодні команда українська і американська щодо цієї угоди працюють. І продовжують діалог, продовжують взаємодію", – сказав речник МЗС.

Він не став коментували інформацію, що з’явилась у ЗМІ, про те, що США хочуть змінити умови угоди про надра на менш вигідні для України, наголосивши лише, що "команди працюють".

"І ми, як держава, ми зацікавлені в цій угоді. Тобто ми вважаємо, що загалом ця співпраця України з США, потрібна і нам, і США. Вона дозволить дійсно розвивати наше двостороннє стратегічне партнерство", – підкреслив Тихий.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що Україна та США "найближчим часом" укладуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів.