FT: США хочуть змінити умови угоди про надра на менш вигідні для України

Адміністрація Дональда Трампа шукає нові умови доступу США до критично важливих корисних копалин та енергетичних активів в Україні, розширюючи свої економічні вимоги до Києва.

Про це стало відомо Financial Times від двох українських високопосадовців, передає "Європейська правда".

Вашингтон хоче, щоб Київ погодився з детальними положеннями про те, хто володіє спільним інвестиційним фондом і контролює його, а також на ширшу сферу, яка потенційно охоплює власність США на інші економічні активи, такі як атомні електростанції в Україні, заявили два українські посадовці.

Українські офіційні особи заявили, що вони стурбовані тим, що на них чиниться тиск з метою домогтися невигідних умов у ширшій угоді, особливо після того, як Вашингтон тимчасово призупинив постачання зброї та обмін розвідданими з Києвом на початку цього місяця.

У лютому Україна і США досягли рамкової угоди про спільну розробку мінеральних ресурсів України, в тому числі нафти і газу. Проєкт угоди, датований 25 лютого, являє собою урізану версію початкової пропозиції адміністрації Трампа.

У ній було вилучено попереднє посилання на потенційні доходи від видобутку корисних копалин у розмірі 500 млрд доларів, а також виключено існуючі проєкти з видобутку корисних копалин, які вже роблять внесок у державні фінанси України.

Також було додано рядок, в якому зазначено, що США "підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для встановлення тривалого миру".

Однак угода, яку Київ вважає задовільною, залишається непідписаною, оскільки обидві сторони ведуть складні переговори, що охоплюють ширші економічні та безпекові питання, заявили українські та американські посадовці.

Двоє українських високопосадовців, які беруть участь у переговорах зі США щодо мінеральних ресурсів України, заявили, що адміністрація Трампа ще не представила Києву нових умов.

"Але я розумію, що... вони працюють над більшою угодою", – сказав один з посадовців, який, як і інші, говорив на умовах анонімності через чутливість обговорень.

Американський президент Дональд Трамп напередодні заявив, що Україна та США "найближчим часом" укладуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів.

Як відомо, за підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

14 березня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що рамкова угода із США щодо мінеральних ресурсів завершена й Україна готова до підписання будь-коли.