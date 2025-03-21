МИД: диалог с США по соглашению о минералах продолжается

Украина и США продолжают работать над тем, чтобы подписать рамочное соглашение по полезным ископаемым.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что Украина была готова к подписанию этого рамочного соглашения, которое было уже согласовано, в частности во время встречи в Джидде.

Но тогда, по его словам, американская сторона заявила о намерении провести дополнительные консультации.

"И, в общем, могу подтвердить, что на сегодня команда украинская и американская по этому соглашению работают. И продолжают диалог, продолжают взаимодействие", – сказал спикер МИД.

Он не стал комментировать информацию, появившуюся в СМИ, о том, что США хотят изменить условия соглашения о недрах на менее выгодные для Украины, отметив лишь, что "команды работают".

"И мы, как государство, мы заинтересованы в этом соглашении. То есть мы считаем, что в целом это сотрудничество Украины с США, нужно и нам, и США. Оно позволит действительно развивать наше двустороннее стратегическое партнерство", – подчеркнул Тихий.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Украина и США "в ближайшее время" заключат соглашение по критическим минеральным ресурсам.