У Німеччині відбулись обшуки через можливу контрабанду зброї з і до України

Поліція німецької землі Нижня Саксонія провела обшуки за кількома адресами за підозрою в контрабанді зброї в Україну та з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.

За словами німецької поліції, підозрюваними у справі щодо контрабанди зброї є двоє чоловіків у віці 28 і 45 років із регіону Везермарш у Нижній Саксонії.

Цих двох чоловіків підозрюють у контрабанді в Україну або з України зброї, яку могли приховувати у вантажах з гуманітарною допомогою, додали правоохоронці.

Основне розслідування ведеться за підозрою в порушенні німецького Закону про контроль над військовими озброєннями. У межах слідчих дій відбулись обшуки за пʼятьма адресами у Нижній Саксонії.

Поліція не надала жодних подробиць щодо типу зброї, яка могла бути предметом контрабанди, але зазначила, що під час обшуків її не знайшли. Водночас були вилучені "численні докази", які тепер будуть проаналізовані.

Крім того, проти 45-річного чоловіка почали окреме провадження через виявлені сигнальні пістолети і пневматичну гвинтівку – їх можна мати без ліцензії, але влада Нижньої Саксонії перед тим заборонила йому володіти всією зброєю.

Нагадаємо, Росія тривалий час поширює наратив про нібито контрабанду західної зброї з України.

При цьому суттєвих доказів цього досі не було виявлено.