В Германии прошли обыски из-за возможной контрабанды оружия из и в Украину

Полиция немецкой земли Нижняя Саксония провела обыски по нескольким адресам по подозрению в контрабанде оружия в Украину и из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.

По словам немецкой полиции, подозреваемыми по делу о контрабанде оружия являются двое мужчин в возрасте 28 и 45 лет из региона Везермарш в Нижней Саксонии.

Этих двух мужчин подозревают в контрабанде в Украину или из Украины оружия, которое могли скрывать в грузах с гуманитарной помощью, добавили правоохранители.

Основное расследование ведется по подозрению в нарушении немецкого Закона о контроле над военными вооружениями. В рамках следственных действий прошли обыски по пяти адресам в Нижней Саксонии.

Полиция не предоставила никаких подробностей относительно типа оружия, которое могло быть предметом контрабанды, но отметила, что во время обысков его не нашли. В то же время были изъяты "многочисленные доказательства", которые теперь будут проанализированы.

Кроме того, против 45-летнего мужчины начали отдельное производство из-за обнаруженных сигнальных пистолетов и пневматической винтовки – их можно иметь без лицензии, но власти Нижней Саксонии перед тем запретили ему владеть всем оружием.

Напомним, Россия длительное время распространяет нарратив о якобы контрабанде западного оружия из Украины.

При этом существенных доказательств этого до сих пор не было обнаружено.