Комітет Бундестагу схвалив додаткові 3 млрд євро допомоги Україні на 2025 рік

Бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив виділення 3 млрд євро додаткової військової допомоги Україні у 2025 році та ще 8,3 млрд євро в період з 2026 до 2029 року.

Про це повідомили агентству dpa в п'ятницю учасники засідання, інформує "Європейська правда".

Один з лідерів Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль підтвердив цей факт, привітавши рішення бюджетного комітету.

"Німеччина здатна діяти в ці часи і бере на себе відповідальність за безпеку в Європі. Ми продовжуємо тісно стояти на боці України", – наводить його заяву n-tv.

"Це правильне рішення і чіткий сигнал Путіну, нашим союзникам і Україні. На Німеччину можна покластися, і українська боротьба за свободу заслуговує на нашу повну підтримку", – сказав інший представник СДПН Андреас Шварц.

Додаткові кошти запросило Міністерство оборони у співпраці з Міністерством закордонних справ.

Схвалення бюджетного комітету очікувалось після того, як верхня палата німецького парламенту, Бундесрат, ухвалить реформу щодо мільярдних інвестицій, що і сталось раніше у п’ятницю.

Перед тим повідомляли, що уряд Німеччини погодився виділити додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні у 2025 році після схвалення парламентом мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру цього тижня.

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