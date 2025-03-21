Верхня палата парламенту Німеччини схвалила боргову реформу і фонд на 500 млрд євро

Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) в п'ятницю схвалила реформу правил запозичень країни і створення фонду в розмірі 500 мільярдів євро для модернізації інфраструктури і відродження найбільшої економіки Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Верхня палата парламенту, яка представляє 16 німецьких земель, ухвалила законопроєкт необхідною більшістю у дві третини голосів після голосування у вівторок у нижній палаті, Бундестазі.

Після набуття змінами чинності статті 109 і 115 Основного закону передбачатимуть, що витрати на оборону, цивільну оборону, розвідувальні служби та кібербезпеку будуть звільнені від боргового правила, якщо перевищують 1% ВВП.

У майбутньому федеральні землі Німеччини також отримають свободу дій щодо боргу під час укладання своїх бюджетів. Запозичення для федеральних земель в цілому повинні бути дозволені на рівні 0,35% ВВП.

Крім того, для додаткових інвестицій в інфраструктуру (наприклад, у залізницю, мости та дороги) буде створено спеціальний фонд у розмірі 500 мільярдів євро, який наповнюватиметься за рахунок позик.

Консерватори і СДПН, які ведуть переговори про створення центристської коаліції після виборів минулого місяця, працювали над тим, щоб провести закон через парламент, що йде у відставку, побоюючись, що він може бути заблокований ультраправими і ультралівими депутатами в наступному Бундестазі, чий термін повноважень починається 25 березня.

Для того, щоб ухвалити пакет необхідними двома третинами голосів у Бундестазі, ХДС/ХСС разом із соціал-демократами залучили у домовленість "Зелених".

Читайте також: Зробити Німеччину сильною знову: все про масштабне переозброєння, яке планує Берлін.