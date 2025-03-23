Прем'єр Британії: нас закликають обирати між США і Європою, але Черчилль цього не зробив

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер наполягає на необхідності збереження трансатлантичного зв'язку на тлі прохолодного ставлення президента Дональда Трампа до Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

"Багато людей закликають нас обирати між США та Європою. Черчилль цього не робив. Еттлі не зробив цього. На мою думку, було б великою помилкою робити вибір зараз", – сказав Стармер.

Зробивши паузу, він додав: "Я думаю, що президент Трамп має рацію, коли каже, що європейські країни повинні нести більший тягар для колективної самооборони Європи".

Нагальне питання полягає в тому, чи будуть Британія і Європа відігравати значущу роль у переговорах Трампа з лідером Росії Владіміром Путіним. Щоб переконатися в цьому, Стармер намагається зібрати багатонаціональні військові сили, які він називає коаліцією рішучих. Мета, за його словами, полягає в тому, щоб захистити небо, порти і кордони України після будь-якого мирного врегулювання.

"Я не довіряю Путіну. Я впевнений, що Путін намагатиметься наполягати на тому, щоб Україна була беззахисною після укладення угоди, тому що це дасть йому те, чого він хоче, а саме – можливість знову вторгнутися в Україну", – заявив прем'єр Британії.

Британія стикається з перешкодами на всіх фронтах: Росія відкинула ідею миротворчих сил НАТО. Трамп ще не надав гарантій безпеки, які, за словами Стармера, мають вирішальне значення для того, щоб країни надали війська.

Але, незважаючи на політичну і дипломатичну невизначеність, Стармер сказав, що у нього немає іншого вибору, окрім як бути попереду всіх.

"Якщо ми будемо рухатися в темпі найобережніших, – сказав він, – то ми будемо рухатися дуже повільно і не опинимося на тій позиції, на якій нам потрібно бути".

Так звана "коаліція рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що наступного тижня буде в Парижі для проведення зустрічей.

Крім того, вищі військові офіцери з так званої "коаліції рішучих" у четвер, 15 березня, зустрілись у військовому штабі Британії на околиці Лондона, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.