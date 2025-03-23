Премьер Британии: нас призывают выбирать между США и Европой, но Черчилль этого не сделал

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивает на необходимости сохранения трансатлантической связи на фоне прохладного отношения президента Дональда Трампа к Европе.

Об этом он сказал в интервью The New York Times, сообщает "Европейская правда".

"Многие люди призывают нас выбирать между США и Европой. Черчилль этого не делал. Эттли не сделал этого. По моему мнению, было бы большой ошибкой делать выбор сейчас", – сказал Стармер.

Сделав паузу, он добавил: "Я думаю, что президент Трамп прав, когда говорит, что европейские страны должны нести большее бремя для коллективной самообороны Европы".

Насущный вопрос заключается в том, будут ли Британия и Европа играть значимую роль в переговорах Трампа с лидером России Владимиром Путиным. Чтобы убедиться в этом, Стармер пытается собрать многонациональные военные силы, которые он называет коалицией решительных. Цель, по его словам, состоит в том, чтобы защитить небо, порты и границы Украины после любого мирного урегулирования.

"Я не доверяю Путину. Я уверен, что Путин будет пытаться настаивать на том, чтобы Украина была беззащитной после заключения соглашения, потому что это даст ему то, чего он хочет, а именно – возможность снова вторгнуться в Украину", – заявил премьер Британии.

Британия сталкивается с препятствиями на всех фронтах: Россия отвергла идею миротворческих сил НАТО. Трамп еще не предоставил гарантий безопасности, которые, по словам Стармера, имеют решающее значение для того, чтобы страны предоставили войска.

Но, несмотря на политическую и дипломатическую неопределенность, Стармер сказал, что у него нет другого выбора, кроме как быть впереди всех.

"Если мы будем двигаться в темпе самых осторожных, – сказал он, – то мы будем двигаться очень медленно и не окажемся на той позиции, на которой нам нужно быть".

Так называемая "коалиция решительных", которая готовит основу для обеспечения будущего послевоенного урегулирования, встретилась в начале марта в Лондоне.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что на следующей неделе будет в Париже для проведения встреч.

Кроме того, высшие военные офицеры из так называемой "коалиции решительных" в четверг, 15 марта, встретились в военном штабе Британии на окраине Лондона, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.