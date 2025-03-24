У Кремлі кажуть, що обговорюють з США в Ер-Ріяді поновлення "зернової угоди"

У Кремлі розкрили, що у центрі обговорень з американською делегацією, що проходять в Саудівській Аравії – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

Як повідомляє російське "Интерфакс", пише "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков.

Пєсков повідомив, що американська й російська делегації на зустрічі в Ер-Ріяді обговорюють "питання Чорноморської ініціативи і всіх аспектів, пов’язаних з відновленням цієї ініціативи".

"Це була пропозиція президента Трампа і президент Путін дав згоду на це. Саме з таким мандатом наша делегація вирушила в Ер-Ріяд", – прокоментував він.

"Але, якщо пригадуєте, у її попередньому вигляді була досить велика частка зобов’язань перед нашою країною, які не були минулого разу виконані. Тож це сьогодні також буде у порядку денному", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, у липні 2022 року за посередництва Туреччини й ООН вдалося домовитись про Чорноморську зернову ініціативу, яка створила умови для експорту зерна з українських портів.

У липні 2023 року Росія вийшла з угоди, заявивши, що її вимоги не виконують. Попри погрози РФ, це не заблокувало подальший експорт з України морським шляхом.

Минулого року посол України в Туреччині Василь Боднар коментував, що Україна у разі відновлення "зернової угоди" не готова повертатись до тих самих умов, зокрема щодо обстеження суден, які йдуть з українських портів.