Посол назвав червоні лінії України в разі відновлення "зернової угоди"

Україна вважає, що в разі відродження Чорноморської зернової ініціативи умови мають бути переглянуті, зокрема в частині контролю суден, які відпливають з українських портів.

Про це в етері телемарафону в суботу, 20 липня, заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє "Європейська правда".

За словами Боднара, той факт, що Україна змогла прокласти власний безпечний чорноморський морський маршрут через Дунай, "стимулює інших партнерів, зокрема й Туреччину, шукати більш безпечні умови для проходу кораблів".

"Кораблі проходять територіальними водами Румунії, Болгарії і Туреччини, а зараз ідеться про створення більш безпечного маршруту напряму", – пояснив посол.

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"Єдине, що нас не влаштовує, – це те, що ми б повернулись до умов, які функціонували в межах першого "зернового коридору". Ніякого контролю, ніяких обстежень суден, які йдуть з українських портів, бути не може. Ми на це ніколи не погодимось", – констатував він.

Водночас, зазначив Боднар, "зерновий коридор" міг би знизити вартість страхування суден, які прямують до України, а також збільшити рівень безпеки судноплавства в Чорному морі.

"Ми також працюємо з турецькою стороною. Але пріоритетом для нас є реалізація "формули миру" президента Зеленського, де глобальна продовольча безпека і передбачає безпеку судноплавства", – підсумував дипломат.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення на тлі морської блокади українських чорноморських портів з боку Росії в липні 2022 року Туреччина та ООН допомогли укласти Чорноморську зернову ініціативу.

У межах угоди Україна змогла безпечно експортувати Чорним морем майже 33 мільйони метричних тонн українського зерна так званим "зерновим коридором". Але в липні 2023 року Росія вийшла з угоди, заявивши, що її вимоги так і не були виконані.

У серпні відбудеться зустріч у Туреччині щодо вільного мореплавства, де обговорюватимуть питання продовольчої безпеки.