В Кремле говорят, что обсуждают с США в Эр-Рияде возобновление "зернового соглашения"

В Кремле раскрыли, что в центре обсуждений с американской делегацией, проходящих в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

Как сообщает российский "Интерфакс", пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что американская и российская делегации на встрече в Эр-Рияде обсуждают "вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с восстановлением этой инициативы".

"Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал согласие на это. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", – прокомментировал он.

"Но, если помните, в ее предыдущем виде была достаточно большая доля обязательств перед нашей страной, которые не были в прошлый раз выполнены. Поэтому это сегодня также будет в повестке дня", – сказал Песков.

Напомним, в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН удалось договориться о Черноморской зерновой инициативе, которая создала условия для экспорта зерна из украинских портов.

В июле 2023 года Россия вышла из соглашения, заявив, что ее требования не выполняют. Несмотря на угрозы РФ, это не заблокировало дальнейший экспорт из Украины морским путем.

В прошлом году посол Украины в Турции Василий Боднар комментировал, что Украина в случае восстановления "зернового соглашения" не готова возвращаться к тем же условиям, в частности по обследованию судов, которые идут из украинских портов.