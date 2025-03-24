Уряд Британії виділяє 1,6 млрд фунтів на ремонт дорожніх ям

Британський уряд 24 березня оголосив пакет фінансування у розмірі 1,6 мільярда фунтів стерлінгів для ремонту дорожньої інфраструктури.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

З середини квітня місцеві органи влади по всій Англії почнуть отримувати виділені їм 1,6 млрд фунтів стерлінгів на ремонт доріг по всій країні.

Але для того, щоб отримати всю суму, місцева влада повинна опублікувати річний звіт про те, скільки дорожніх ям вона ліквідувала, до 30 червня. Звіт також має містити детальні дані про стан доріг і заходи, які влада вживає для мінімізації негативних наслідків.

В інакшому випадку вона не отримає чверть від додаткових 500 млн фунтів стерлінгів, виділених урядом Британії на дороги на цей рік.

"Розбиті дороги, які ми успадкували, не лише ставлять під загрозу життя людей, але й коштують працюючим сім'ям, водіям і компаніям сотні, якщо не тисячі фунтів стерлінгів, на ремонт автомобілів, якого можна було б уникнути", – заявив премʼєр Британії Кір Стармер.

Паралельно з цим британський уряд оголосив пакет фінансування у розмірі 4,8 млрд фунтів стерлінгів на 2025-2026 роки, призначений для обслуговування магістралей національного значення та втілення інших масштабних дорожніх проєктів.

Це ключова частина зусиль Лейбористської партії, спрямованих на те, щоб виборці відчули, що уряд робить для їхніх місцевих громад, на тлі зростання популярності правопопулістів з Reform UK.

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