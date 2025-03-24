Правительство Британии выделяет 1,6 млрд фунтов на ремонт дорожных ям

Британское правительство 24 марта объявило пакет финансирования в размере 1,6 миллиарда фунтов стерлингов для ремонта дорожной инфраструктуры.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

С середины апреля местные органы власти по всей Англии начнут получать выделенные им 1,6 млрд фунтов стерлингов на ремонт дорог по всей стране.

Но для того, чтобы получить всю сумму, местные власти должны опубликовать годовой отчет о том, сколько дорожных ям они ликвидировали, до 30 июня. Отчет также должен содержать подробные данные о состоянии дорог и меры, которые власти принимают для минимизации негативных последствий.

В противном случае она не получит четверть от дополнительных 500 млн фунтов стерлингов, выделенных правительством Британии на дороги на этот год.

"Разбитые дороги, которые мы унаследовали, не только ставят под угрозу жизни людей, но и стоят работающим семьям, водителям и компаниям сотни, если не тысячи фунтов стерлингов на ремонт автомобилей, которого можно было бы избежать", – заявил премьер Британии Кир Стармер.

Параллельно с этим британское правительство объявило пакет финансирования в размере 4,8 млрд фунтов стерлингов на 2025-2026 годы, предназначенный для обслуживания магистралей национального значения и воплощения других масштабных дорожных проектов.

Это ключевая часть усилий Лейбористской партии, направленных на то, чтобы избиратели почувствовали, что правительство делает для их местных общин, на фоне роста популярности правопопулистов из Reform UK.

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