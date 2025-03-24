Журналіста помилково додали в чат, де адміністрація Трампа обговорювала удари по Ємену

Головний редактор американського видання The Atlantic Джеффрі Голдберг стверджує, що його додали до закритого чату месенджера Signal, де посадовці адміністрації Дональда Трампа обговорювали удари по Ємену 15 березня.

Про це йдеться в матеріалі видання, пише "Європейська правда".

За словами Голдберга, 11 березня – за чотири дні до американських ударів у Ємені – він отримав у Signal запит від користувача на імʼя Майкл Волц, тезки радника Трампа з нацбезпеки.

Прийнявши запит, журналіст опинився в чаті під назвою "Houthi PC small group" (PC – principals committee, так у США позначають групу топпосадовців з питань національної безпеки).

У ній було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національнї розвідки Тульсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа тощо.

Подальше листування в групі містило деталі планування та обговорення удару американських військ по Ємену, який відбувся 15 березня. З деталей, які там були, головний редактор The Atlantic зробив висновок, що група була справжньою.

Скриншот повідомлень у закритій групі Signal, куди потрапив журналіст Джеффрі Голдберг Фото: The Atlantic

Цю ж інформацію опосередковано підтвердив речник Ради нацбезпеки США Браян Г'юз, який сказав, що в адміністрації вивчають, яким чином у групу "було додано випадковий номер".

Опитані The Atlantic юристи вважають, що дії Волца можуть становити порушення законодавства США, яке регулює поводження з інформацією про національну оборону.

Крім того, радник Трампа встановив режим самознищення для окремих повідомлень, що суперечить федеральному закону, який зобовʼязує зберігати всі текстові повідомлення посадовців адміністрації.

Зазначимо, що адміністрація президента США ревно ставиться до джерел інформації журналістів у федеральній владі.

Лише минулого тижня радник Трампа Ілон Маск відкрито пригрозив співробітникам Пентагону, які могли допустити витік інформації про те, що технологічний мільярдер мав отримати брифінг про потенційну війну США з Китаєм.