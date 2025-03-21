Маск пригрозив співробітникам Пентагону через злив ЗМІ щодо Китаю

Радник Дональда Трампа Ілон Маск відкрито пригрозив співробітникам Пентагону, які могли допустити витік інформації про те, що технологічний мільярдер мав отримати брифінг про потенційну війну США з Китаєм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У статті, опублікованій New York Times у четвер увечері за американським часом, йдеться про те, що, за словами анонімних американських посадовців, Пентагон планував у п'ятницю проінформувати Маска про план американських військових на випадок будь-якої війни, яка може спалахнути з Китаєм.

Після оприлюднення інформації заплановану зустріч підтвердили представники Пентагону і президент Трамп – але обидва заперечили, що на засіданні обговорюватимуться військові плани щодо Китаю.

"Китай навіть не буде згадуватися або обговорюватися", – написав Трамп у дописі на своїй соціальній платформі Truth Social. "Як ганебно, що дискредитовані ЗМІ можуть вигадувати таку брехню. У будь-якому випадку, ця історія абсолютно неправдива!!!" – заявив він.

Коментарі Трампа потім перепостив на X Маск, який назвав New York Times "чистою пропагандою" і пригрозив, заявивши, що "з нетерпінням чекає судового переслідування тих в Пентагоні, хто зливає зловмисно неправдиву інформацію в NYT".

"Вони будуть знайдені", – попередив технологічний мільярдер.

У повідомленні The New York Times, яке розлютило Білий дім, підкреслюється, що такий брифінг Пентагону розширить і без того широку роль Маска і підсвітить питання про потенційний конфлікт інтересів, оскільки Маск проникає глибоко у федеральну бюрократію, продовжуючи керувати своїми компаніями, такими як SpaceX, великим державним підрядником.

Як повідомлялося, в опитаних восьми країнах Європи майже 8 з 10 респондентів вважають, що раднику Трампа Ілону Маску не можна довіряти, а майже половина респондентів у Бельгії, Данії та Франції стверджують, що європейці повинні бойкотувати електромобілі Tesla.

Нагадаємо, американський сенатор-демократ від штату Аризона Марк Келлі вирішив відмовитись від автомобіля Tesla Model S після публічної перепалки з Маском.