Глава МЗС Туреччини вирушає на стратегічні переговори у США

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вирушає до США на стратегічні перемовини – з першим візитом від початку другого президентського терміну президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

Під час візиту Фідана до Вашингтона заплановані стратегічні переговори з держсекретарем Марком Рубіо.

Неназвані співрозмовники серед турецьких дипломатів розповіли, що Фідан буде у Вашингтоні 25-26 березня.

"Очікується, що перемовини зосередяться на стратегічних кроках, які можуть бути зроблені у двосторонніх відносинах Туреччини й США, та підготовці майбутніх візитів на рівні глав держав", – зазначили вони.

Невдовзі перед цим президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів першу телефонну розмову з Трампом.

Ключовими темами розмови, як очікують, будуть зусилля для припинення війни РФ проти України, останні події у Сирії та питання двосторонніх відносин, зокрема розвиток співпраці ОПК. Зокрема, Фідан підніме питання про скасування американських санкцій за CAATSA, застосованих у 2020 році, та повернення Туреччини у програму F-35 – звідки її виключили після купівлі у Росії систем ППО С-400.

Нагадаємо, торги за США щодо зняття санкцій та винищувачів були ключовою причиною, через яку Туреччина довго не давала згоди на приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції.

За словами джерел, щодо питання російсько-української війни Фідан планує нагадати про миротворчі ініціативи Анкари за ці роки та передасть меседж, що Туреччина готова сприяти зусиллям США задля припинення вогню, після якого була би укладена безстрокова мирна угода.

Фідан закликатиме США зняти санкції із Сирії, де змінилася влада, та співпрацювати з Туреччиною у питанні гуманітарної допомоги для Сирії та підтримки відбудови. Також буде йтися про співпрацю у протидії ІДІЛ і контролі місць ув’язнення й таборів на сході Сирії. Також турецький міністр закликатиме США "використати вплив на Ізраїль" задля сталого припинення вогню в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

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