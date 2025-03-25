Глава МИД Турции отправляется на стратегические переговоры в США

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отправляется в США на стратегические переговоры – с первым визитом с начала второго президентского срока президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

Во время визита Фидана в Вашингтон запланированы стратегические переговоры с госсекретарем Марком Рубио.

Неназванные собеседники среди турецких дипломатов рассказали, что Фидан будет в Вашингтоне 25-26 марта.

"Ожидается, что переговоры сосредоточатся на стратегических шагах, которые могут быть сделаны в двусторонних отношениях Турции и США, и подготовке будущих визитов на уровне глав государств", – отметили они.

Незадолго перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел первый телефонный разговор с Трампом.

Ключевыми темами разговора, как ожидается, будут усилия для прекращения войны РФ против Украины, последние события в Сирии и вопросы двусторонних отношений, в частности развитие сотрудничества ОПК. В частности, Фидан поднимет вопрос об отмене американских санкций по CAATSA, примененных в 2020 году, и возвращении Турции в программу F-35 – откуда ее исключили после покупки у России систем ПВО С-400.

Напомним, торги за США по снятию санкций и истребителей были ключевой причиной, по которой Турция долго не давала согласия на присоединение к НАТО Финляндии и Швеции.

По словам источников, по вопросу российско-украинской войны Фидан планирует напомнить о миротворческих инициативах Анкары за эти годы и передаст месседж, что Турция готова содействовать усилиям США для прекращения огня, после которого было бы заключено бессрочное мирное соглашение.

Фидан будет призывать США снять санкции с Сирии, где сменилась власть, и сотрудничать с Турцией в вопросе гуманитарной помощи для Сирии и поддержки восстановления. Также речь будет идти о сотрудничестве в противодействии ИГИЛ и контроле мест заключения и лагерей на востоке Сирии. Также турецкий министр будет призывать США "использовать влияние на Израиль" для устойчивого прекращения огня в израильско-палестинском конфликте.

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