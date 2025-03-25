Зеленський зустрінеться із Макроном у Франції 26 березня

Український президент Володимир Зеленський відвідає Францію ввечері у середу, 26 березня, його прийме французький візаві Емманюель Макрон.

Про це повідомляє Le Monde із посиланням на заяву Єлисейського палацу, пише "Європейська правда".

Як інформується, Макрон прийме Зеленського 26 березня ввечері для підготовки до безпекового саміту, який відбудеться у четвер, 27 березня.

"Глава держави підтвердить президенту Зеленському, що Франція зробить продовження та посилення військової та фінансової підтримки України своїм ключовим пріоритетом", – йдеться у заяві Єлисейського палацу.

Ще 21 березня Макрон повідомив, що саміт "коаліції рішучих" щодо України відбудеться 27 березня у Парижі, за участю Зеленського.

Так звана "коаліція рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.

З того часу відбулися декілька зустрічей коаліції у різних форматах. Зокрема, 15 березня на околицях Лондона зустрілись військові керівники, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.

За даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції рішучих" для України в разі досягнення мирного врегулювання.