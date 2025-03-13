Bloomberg: створення "коаліції охочих" для України обговорюється з 37 країнами

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон очолюють дискусії між 37 країнами щодо формування "коаліції охочих" для України в разі досягнення мирного врегулювання.

Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, пише "Європейська правда".

Британія і Франція намагаються посилити позицію України на переговорах, у той час як президент США Дональд Трамп прагне домогтися врегулювання у війні з Росією. Дві єдині ядерні держави Європи намагаються виробити план, який допоможе гарантувати безпеку Києву.

За повідомленням агентства, до "коаліції охочих", над згуртуванням якої працюють Лондон та Париж, можуть увійти країни Європи, Співдружності націй та Азії. За планом, вони нададуть фінансову допомогу, війська, літаки чи військово-морські судна, щоб допомогти захистити Україну від нової російської агресії.

На окремій зустрічі у вівторок у Парижі країни, що не є членами НАТО, в тому числі Австралія, Японія і Нова Зеландія, приєдналися до переговорів з воєначальниками з десятків європейських країн, а також Канади, за словами людей, знайомих з цими переговорами.

Кожну країну запитали, що саме вона готова надати коаліції. Тих, хто виключив відправку військ в Україну, запитали, чи згодні вони на розміщення сухопутних військ у сусідніх європейських країнах і який інший внесок вони могли б зробити, включаючи відправку мінних тральщиків, кораблів, літаків, танків і надання розвідданих, розповіли співрозмовники агентства.

Воєначальники представлять Стармеру і Макрону більш детальні варіанти миротворчих сил для України найближчими днями. Це питання обговорять з іншими лідерами під час віртуальної телефонної розмови в найближчі вихідні, кажуть люди.

Потім пропозицію представлять Трампу, якого, як вони сподіваються, вдасться переконати надати гарантії безпеки США у вигляді військово-повітряних сил, розвідки і спостереження за кордонами без необхідності включати американські війська у миротворчі сили, сказали джерела.

Британія і Франція також не хочуть, щоб США пішли на вимоги Путіна щодо демілітаризації України і змусили президента Володимира Зеленського провести вибори до того, як буде узгоджена постійна мирна угода. У середу Стармер заявив, що питання повернення викрадених українських дітей Росією також має бути частиною врегулювання.

Офіційні особи вважають, що американсько-українська угода про 30-денне припинення вогню, а також розробка планів щодо миротворчих сил посилили тиск на Росію, змусивши її піти на поступки. Проте існують серйозні побоювання, що Росія використає період припинення вогню для переозброєння і подальших нападів на Україну.

А міністри оборони п'яти провідних європейських держав провели в середу переговори в Парижі, щоб скоординувати підтримку України. Міністри оборони цих країн знову зустрінуться наступного тижня, щоб продовжити обговорення "військового планування" у випадку досягнення мирного врегулювання в Україні.