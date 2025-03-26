Як Балкани розділяються на військові союзи і які наслідки це може мати
Новини — Середа, 26 березня 2025, 08:45 —
Сербія, яка 30 років декларувала свій нейтралітет, несподівано оголосила про плани створення військового союзу. Ба більше – військового союзу із Угорщиною, яка є членом ЄС та НАТО.
Такий крок Белграду став відповіддю на створення у регіоні іншого військового союзу – напередодні про це оголосила Хорватія, Албанія (обидві – члени НАТО) та частково визнана країна Косово.
Про небезпечну тенденцію у регіоні читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Балканська "залізна завіса": як країни регіону розходяться по різним військовим союзам. Далі – стислий її виклад.
Про створення військового союзу між Хорватією, Албанією та Косовом оголсили 18 березня.
Не виключено, що незабаром до цього союзу доєднається й Болгарія.
В контексті того, що більшість підписантів угоди є повноцінними членами НАТО, метою цього об’єднання є, ймовірно, сприяння інтеграції до Альянсу Косова – держави, яка декларує прагнення увійти до НАТО, проте до вирішення всіх суперечок із Сербією це виглядає неможливим.
"Метою цієї співпраці не є створення загроз будь-кому. Це сигнал тим, хто має намір загрожувати регіону – ми демонструємо їм, що ми разом і не дозволимо нікому дестабілізувати регіон…. Ця угода є декларацією кожній країні, яка націлена на дестабілізацію",– заявив міністр оборони Косова Еюп Мачедонсі.
Цей сигнал направлено насамперед проти Сербії. На думку косовської влади, Сербія сприяє здійсненню терактів в Косові.
Нагадаємо, що Косово у Белграді вважають невід’ємною складовою сербської держави, а тому особливо гостро реагують на подібні новини.
Крок Сербії у відповідь виявився несподіваним навіть для багатьох громадян країни.
У сербських ЗМІ з’явилася інформація про наміри створити військовий союз між Сербією та Угорщиною. І що вже незабаром цей союз може бути офіційно підписаний.
З однією сторони, такий крок виглядає цілком логічним. Сербія та Угорщина підтримують одна одну, а лідери країн – Александар Вучич та Віктор Орбан – є друзями.
З іншого, незрозуміло, якою є мета цього союзу? Точно не сприяння вступу Сербії до НАТО.
Угорщина готова воювати разом із Сербією у випадку конфлікту із Косовом, Албанією та Хорватією? Також дуже сумнівно.
Не виключено, що саме цим викликана пауза із підписанням угоди – сторонам потрібно знайти формулювання, які б зробили угоду "вагомою", але одночасно не викликали б занепокоєння всередині НАТО.
Втім, політичний сигнал очевидний – Сербія демонструє, що має союзника всередині ЄС та НАТО, який готовий заступитися за неї у випадку потенційного конфлікту.
Показово, що реакція НАТО, принаймні публічна, на ці події виявилася напрочуд спокійною.
Створення таких союзів не суперечить статуту Альянсу, а наявність миротворців дозволяє їм повністю контролювати ситуацію у регіоні.
Втім, корекція зовнішньої політики США може послабити таку потужну присутність на Балканах.
І тоді військові союзи, що зараз виглядають як елементи політичної боротьби, можуть стати фактором військового роз’єднання Балкан. Роз’єднання, від якого дуже недалеко й до поновлення бойових дій.
Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Балканська "залізна завіса": як країни регіону розходяться по різним військовим союзам.