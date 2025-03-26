Как Балканы разделяются на военные союзы и какие последствия это может иметь

Сербия, которая 30 лет декларировала свой нейтралитет, неожиданно объявила о планах создания военного союза. Более того – военного союза с Венгрией, которая является членом ЕС и НАТО.

Такой шаг Белграда стал ответом на создание в регионе другого военного союза – накануне об этом объявила Хорватия, Албания (обе – члены НАТО) и частично признанная страна Косово.

Об опасной тенденции в регионе читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Балканский "железный занавес": как страны региона расходятся по разным военным союзам. Далее – краткое ее изложение.

О создании военного союза между Хорватией, Албанией и Косово объявили 18 марта.

Не исключено, что вскоре к этому союзу присоединится и Болгария.

В контексте того, что большинство подписантов соглашения являются полноценными членами НАТО, целью этого объединения является, вероятно, содействие интеграции в Альянс Косово – государства, которое декларирует стремление войти в НАТО, однако до решения всех споров с Сербией это выглядит невозможным.

"Целью этого сотрудничества не является создание угроз кому-либо. Это сигнал тем, кто намерен угрожать региону – мы демонстрируем им, что мы вместе и не позволим никому дестабилизировать регион.... Это соглашение является декларацией каждой стране, которая нацелена на дестабилизацию", – заявил министр обороны Косово Эюп Мачедонси.

Этот сигнал направлен прежде всего против Сербии. По мнению косовских властей, Сербия способствует совершению терактов в Косово.

Напомним, что Косово в Белграде считают неотъемлемой составляющей сербского государства, а потому особенно остро реагируют на подобные новости.

Ответный шаг Сербии оказался неожиданным даже для многих граждан страны.

В сербских СМИ появилась информация о намерениях создать военный союз между Сербией и Венгрией. И что уже вскоре этот союз может быть официально подписан.

С одной стороны, такой шаг выглядит вполне логичным. Сербия и Венгрия поддерживают друг друга, а лидеры стран – Александар Вучич и Виктор Орбан – являются друзьями.

С другой, непонятно, какова цель этого союза? Точно не содействие вступлению Сербии в НАТО.

Венгрия готова воевать вместе с Сербией в случае конфликта с Косово, Албанией и Хорватией? Также очень сомнительно.

Не исключено, что именно этим вызвана пауза с подписанием соглашения – сторонам нужно найти формулировки, которые бы сделали соглашение "весомым", но одновременно не вызвали бы беспокойства внутри НАТО.

Впрочем, политический сигнал очевиден – Сербия демонстрирует, что имеет союзника внутри ЕС и НАТО, который готов заступиться за нее в случае потенциального конфликта.

Показательно, что реакция НАТО, по крайней мере публичная, на эти события оказалась на удивление спокойной.

Создание таких союзов не противоречит уставу Альянса, а наличие миротворцев позволяет им полностью контролировать ситуацию в регионе.

Впрочем, коррекция внешней политики США может ослабить такое мощное присутствие на Балканах.

И тогда военные союзы, которые сейчас выглядят как элементы политической борьбы, могут стать фактором военного разъединения Балкан. Разъединения, от которого очень недалеко и до возобновления боевых действий.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Балканский "железный занавес": как страны региона расходятся по разным военным союзам.