Литовська прокуратура підозрює іспанського пілота у катастрофі літака DHL

Литовська прокуратура, яка розслідує минулорічну катастрофу вантажного літака DHL у Вільнюсі, дійшла висновку, що причиною катастрофи, найімовірніше, стала помилка пілота.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Прокуратура Литви назвала пілота, громадянина Іспанії, підозрюваним у цій справі і попросили іспанську владу допитати його.

"Після аналізу та узагальнення допитів, проведених у Литві, огляду місця події, записів бортових самописців літака та розмов у кабіні пілотів, а також інших даних, отриманих під час розслідування, було встановлено, що авіакатастрофа, ймовірно, сталася через несправність гідравлічної системи, відповідальної за розгортання закрилків, що, ймовірно, і спричинило падіння літака", – йдеться у заяві прокуратури.

Також у відомстві зазначили, що інші версії авіакатастрофи спростовані даними, отриманими в ході розслідування.

Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

На борту літака перебував екіпаж з чотирьох людей, загинув 48-річний громадянин Іспанії. Ще троє людей – іспанець, німець і литовець – зазнали поранень, але вижили.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які раніше загорілися в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправляли з Литви. Втім, офіційно поки не згадували про знахідки, які можуть вказувати на диверсію.

У грудні стало відомо, що розслідування не виявило доказів можливого зовнішнього втручання.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.