Аварія літака DHL у Литві: розслідування не виявило доказів диверсії

Розслідування авіакатастрофи літака логістичного оператора DHL у Вільнюсі, що сталась наприкінці листопада, не виявило доказів можливого зовнішнього втручання.

Про це оголосило Міністерство юстиції Литви, чий відділ розслідування транспортних аварій та інцидентів проводив розслідування, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві кажуть, що виключають диверсію після аналізу бортового самописця літака Boeing 737-47, який зазнав аварії, а також записів переговорів у кабіні пілота. Їх аналізували фахівці в Німеччині, долучені до розслідування.

"Зчитавши певні параметри польоту з бортового самописця, можна було реконструювати першу картину траєкторії польоту літака", – пояснюється в повідомленні.

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"За інформацією Відділу розслідування транспортних аварій та інцидентів Міністерства юстиції, наявна наразі фактична інформація ще раз підтверджує, що ознак незаконного втручання щодо літака, який зазнав катастрофи, не виявлено", – додали в Мінʼюсті.

Відомство уточнило, що авіакатастрофу продовжує розслідувати Міжнародна група з розслідування безпеки польотів, до складу якої входять слідчі з профільних органів Іспанії, Німеччини та США.

Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які раніше загорілися в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправляли з Литви. Втім, офіційно поки не згадували про знахідки, які можуть вказувати на диверсію.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.