Як Росія виграла у США на переговорах в Саудівській Аравії та чого чекати далі

У вівторок у Саудівській Аравії завершився черговий раунд переговорів, які США почергово проводили з Україною та Росією. Раунд, який цілком можна назвати невдалим передусім для США.

Показова деталь – американська адміністрація, яка не випускає жодної нагоди для піару та схильна перебільшувати свої здобутки, цього разу утрималася від заяв про "успіх" або щось подібне.

Якщо подивитися в очі реальності, то відносним переможцем цього раунду стала Росія.

Докладно про результати "технічних" переговорів в Ер-Ріяді – в ґрунтовному аналізі редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Два перемир’я на користь Росії. Пояснюємо деталі та проблеми "мирних переговорів" у Ер-Ріяді. Далі – стислий його виклад.

У Саудівській Аравії Кремль зміг нав’язати США свою версію бачення "енергетичного перемир’я".

Найголовніше: лідери Росії та України підтвердили, що вважають припинення ударів по об’єктах енергетики вже чинним.

Путін підтвердив це у пресрелізі на сайті Кремля. Володимир Зеленський також публічно заявив: перемир’я вже запрацювало. Моментом його старту Україна вважає вечір 25 березня, пояснив український президент.

У разі, якщо "енергетичне перемир’я" запрацює, Україна буде зобов’язана відмовитися від майже усіх цілей, які останнім часом успішно атакували далекобійні дрони.

А на об’єкти українського нафтогазовидобування перемир’я поширити "забули".

Принаймні, це випливає з опублікованого на сайті Кремля переліку об’єктів на території України та Росії, що підпадають під заборону.

Слід наголосити, що не одностороння заява, а "узгоджений між російською та американською сторонами перелік", стверджує Кремль. За понад пів доби після його публікації з американського боку не було заперечень або спростувань цього.

По потужностях нафтогазовидобування, значна частина з яких розташована у Полтавській та Харківській областях, Росія останнім часом завдає найбільше ракетних ударів.

Українське Міненерго наполягає, що США знають про інші вимоги Києва щодо "енергетичного перемир’я", але Кремль свідомо скоротив перелік "захищених" об’єктів і може згодом це використати.

Також Росія відмовилася розглядати зупинку авіаударів по цивільних українських об’єктах.

"Морська" частина домовленості – ще проблемніша. Тут Росія планує лишитися виключно в плюсах. Вона має отримати допомогу США у експорті російської "аграрки" і добрив, а "в обмін" на це росіяни хочуть мати контроль над проходженням цивільних кораблів до України.

А на додаток, американці пообіцяли Москві, що… Європа зніме з Росії частину санкцій! Хто саме домовлятиметься про це з європейськими колегами – неясно. Частину цієї місії, напевно, покладуть на Україну.

Втім, у цій суперечливій історії є і два плюси для України. По-перше, на зустрічах у Ер-Ріяді США не змушували Київ поступатися своїми червоними лініями, і це дійсно важливо. По-друге, американці консультувалися з Україною навіть там, де не мали такого обов’язку.

Наразі варіанти розвитку подій – відкриті.

Київ сподівається, що Кремль за традицією "кине" американських партнерів і це докорінно змінить ситуацію. Утім, підстав для твердої впевненості у цьому немає.

Докладніше – у матеріалі Сергія Сидоренка Два перемир’я на користь Росії. Пояснюємо деталі та проблеми "мирних переговорів" у Ер-Ріяді.