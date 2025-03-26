Как Россия выиграла у США на переговорах в Саудовской Аравии и чего ждать дальше

Во вторник в Саудовской Аравии завершился очередной раунд переговоров, которые США поочередно проводили с Украиной и Россией. Раунд, который вполне можно назвать неудачным прежде всего для США.

Показательная деталь – американская администрация, которая не упускает ни одного случая для пиара и склонна преувеличивать свои достижения, на этот раз воздержалась от заявлений об "успехе" или что-то подобное.

Если посмотреть в глаза реальности, то относительным победителем этого раунда стала Россия.

Подробно о результатах "технических" переговоров в Эр-Рияде – в обстоятельном анализе редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Два перемирия в пользу России. Объясняем детали и проблемы "мирных переговоров" в Эр-Рияде. Далее – краткое его изложение.

В Саудовской Аравии Кремль смог навязать США свою версию видения "энергетического перемирия".

Самое главное: лидеры России и Украины подтвердили, что считают прекращение ударов по объектам энергетики уже действующим.

Путин подтвердил это в пресс-релизе на сайте Кремля. Владимир Зеленский также публично заявил: перемирие уже заработало. Моментом его старта Украина считает вечер 25 марта, пояснил украинский президент.

В случае, если "энергетическое перемирие" заработает, Украина будет обязана отказаться от почти всех целей, которые в последнее время успешно атаковали дальнобойные дроны.

А на объекты украинской нефтегазодобычи перемирие распространить "забыли".

По крайней мере, это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня объектов на территории Украины и России, подпадающих под запрет.

Следует отметить, что это не одностороннее заявление, а "согласованный между российской и американской сторонами перечень", утверждает Кремль. За более чем полсуток после его публикации с американской стороны не было возражений или опровержений этого.

По мощностям нефтегазодобычи, значительная часть из которых расположена в Полтавской и Харьковской областях, Россия в последнее время наносит больше всего ракетных ударов.

Украинское Минэнерго настаивает, что США знают о других требованиях Киева по "энергетическому перемирию", но Кремль сознательно сократил перечень "защищенных" объектов и может впоследствии это использовать.

Также Россия отказалась рассматривать остановку авиаударов по гражданским украинским объектам.

"Морская" часть договоренности – еще более проблемная. Здесь Россия планирует остаться исключительно в плюсах. Она должна получить помощь США в экспорте российской "аграрки" и удобрений, а "в обмен" на это россияне хотят иметь контроль над прохождением гражданских кораблей в Украину.

А в дополнение, американцы пообещали Москве, что... Европа снимет с России часть санкций! Кто именно будет договариваться об этом с европейскими коллегами – неясно. Часть этой миссии, наверное, возложат на Украину.

Впрочем, в этой противоречивой истории есть и два плюса для Украины. Во-первых, на встречах в Эр-Рияде США не заставляли Киев уступать свои красные линии, и это действительно важно. Во-вторых, американцы консультировались с Украиной даже там, где не имели такой обязанности.

Сейчас варианты развития событий – открыты.

Киев надеется, что Кремль по традиции "кинет" американских партнеров и это в корне изменит ситуацию. Впрочем, оснований для твердой уверенности в этом нет.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Два перемирия в пользу России. Объясняем детали и проблемы "мирных переговоров" в Эр-Рияде.