У Трампа применшують нову публікацію The Atlantic про обговорення ударів по Ємену

Представники Білого дому після нової публікації видання The Atlantic щодо обговорень ударів по хуситах у Ємені в месенджері Signal заявили про "містифікацію" та відсутність обговорень "воєнних планів".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила на Х, що The Atlantic у новому матеріалі про листування в Signal нібито "визнав: це були НЕ "військові плани" (зазначимо, що такого формулювання в статті взагалі немає).

"Уся ця історія була черговою містифікацією, написаною ненависником Трампа, який добре відомий своїми сенсаційними вигадками", – додала Левітт.

Тезу про відсутність "військових планів" підхопив і радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, зазначивши, що іноземних партнерів попереджали про планування ударів по Ємену.

"ПІДСУМОК: президент Трамп захищає Америку і наші інтереси", – додав Волц на Х.

Інцидент розпочався цього тижня, коли головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував матеріал, де стверджував, що радник Трампа питань з нацбезпеки помилково додав його в чат Signal, де топпосадовці адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Волц фактично визнав свою відповідальність за помилкову появу редактора Голдберга у чаті, але при цьому намагався звинувачувати журналіста, що той "якось просочився туди".

Оскільки в останні дні й сам Трамп, і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалась секретна інформація, The Atlantic у середу опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.