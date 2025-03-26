У Трампа преуменьшают новую публикацию The Atlantic об обсуждении ударов по Йемену

Представители Белого дома после новой публикации издания The Atlantic по обсуждению ударов по хуситам в Йемене в мессенджере Signal заявили о "мистификации" и отсутствии обсуждений "военных планов".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на Х, что The Atlantic в новом материале о переписке в Signal якобы "признал: это были НЕ „военные планы" (отметим, что такой формулировки в статье вообще нет).

"Вся эта история была очередной мистификацией, написанной ненавистником Трампа, который хорошо известен своими сенсационными выдумками", – добавила Левитт.

Тезис об отсутствии "военных планов" подхватил и советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц, отметив, что иностранных партнеров предупреждали о планировании ударов по Йемену.

"Итог: президент Трамп защищает Америку и наши интересы", – добавил Уолтц на Х.

Инцидент начался на этой неделе, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, где утверждал, что советник Трампа по нацбезопасности ошибочно добавил его в чат Signal, где топ-чиновники администрации обсуждали удары по Йемену.

Уолтц фактически признал свою ответственность за ошибочное появление редактора Голдберга в чате, но при этом пытался обвинять журналиста, что тот "как-то просочился туда".

Поскольку в последние дни и сам Трамп, и чиновники его администрации неоднократно отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, The Atlantic в среду опубликовала статью с конкретными данными о действиях авиации, наносившей удары по Йемену.