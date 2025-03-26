Уряд Німеччини проти бойкоту товарів зі США на тлі тарифних погроз

Німецький уряд відкинув заклики до бойкоту американських товарів на тлі тарифної політики адміністрації Дональда Трампа, заявивши про намір розвивати добрі торговельні відносини зі США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив журналістам у середу, що Берлін "зацікавлений у хороших відносинах, а також у хороших торгових відносинах зі Сполученими Штатами".

"Ми робимо все можливе, щоб досягти цього. Нам не потрібно більше торгових бар'єрів, нам (їх. – Ред.) потрібно менше. У цьому плані ми не згодні з такими вимогами", – додав він, маючи на увазі бойкот.

Німецька асоціація імпортерів та експортерів BGA раніше в середу також попередила, що бойкот американської продукції буде "хибною відповіддю" на політичні розбіжності Німеччини та США.

"Замість того, щоб вплутуватися в бойкоти, тарифи та контртарифи, ми повинні шукати діалог зі Сполученими Штатами щодо питань трансатлантичної торгівлі майбутнього", – заявив президент BGA Дірк Яндура.

Охолодження відносин у сфері торгівлі та безпеки між Сполученими Штатами та їхніми європейськими союзниками викликало в Європі заклики до заміни американських товарів на вітчизняні бренди.

Останнє опитування показало, що більшість населення Франції розглядає можливість бойкоту американських брендів на знак протесту проти політики нової американської адміністрації.