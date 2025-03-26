Правительство Германии против бойкота товаров из США на фоне тарифных угроз

Немецкое правительство отвергло призывы к бойкоту американских товаров на фоне тарифной политики администрации Дональда Трампа, заявив о намерении развивать хорошие торговые отношения с США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил журналистам в среду, что Берлин "заинтересован в хороших отношениях, а также в хороших торговых отношениях с Соединенными Штатами".

"Мы делаем все возможное, чтобы достичь этого. Нам не нужно больше торговых барьеров, нам (их. – Ред.) нужно меньше. В этом плане мы не согласны с такими требованиями", – добавил он, имея в виду бойкот.

Немецкая ассоциация импортеров и экспортеров BGA ранее в среду также предупредила, что бойкот американской продукции будет "ложным ответом" на политические разногласия Германии и США.

"Вместо того, чтобы ввязываться в бойкоты, тарифы и контртарифы, мы должны искать диалог с Соединенными Штатами по вопросам трансатлантической торговли будущего", – заявил президент BGA Дирк Яндура.

Охлаждение отношений в сфере торговли и безопасности между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками вызвало в Европе призывы к замене американских товаров на отечественные бренды.

Последний опрос показал, что большинство населения Франции рассматривает возможность бойкота американских брендов в знак протеста против политики новой американской администрации.