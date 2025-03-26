Міністр фінансів США: Трамп без вагань посилить санкції проти Росії, якщо буде треба

Очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент вважає, що Дональд Трамп буде готовий посилити санкції проти Росії, якщо це дасть йому перевагу на переговорах із нею.

Про це Бессент сказав в ефірі Fox News, передає "Європейська правда".

У міністра фінансів США спитали про можливість послаблення санкцій проти Росії – це вимоги, які Кремль висунув для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

За словами Бессента, "нічого не виключено", але від подальших дій російської влади залежатиме, "чи будуть санкції посилюватися чи послаблюватися".

"Президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах", – додав він.

Міністр додав, що наразі обговорювати можливе послаблення санкцій проти Росії зарано.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

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