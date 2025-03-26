Макрон відкинув вимоги Росії послабити санкції для перемирʼя в Чорному морі

Франція виступає проти умов для встановлення перемирʼя в Чорному морі, на яке погодились Україна та Росія за підсумками переговорів зі США в Саудівській Аравії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фрацузький президент Емманюель Макрон сказав у Парижі на спільній пресконференції з українським візаві Володимиром Зеленським 26 березня.

Макрон нагадав, що саме Росія перетворила Чорне море на театр бойових дій, підважила комерційні шляхи і поставила їхню безпеку під загрозу.

"Я повністю підтримую концепцію "мир завдяки силі", яку запропонував американський президент. Але, наскільки я знаю, це концепція не означає зняття санкцій перед тим, як ми перевірили, що все діє", – додав він.

За словами французького президента, в нинішній ситуації є жертва агресії, яка готова прийняти припинення вогню без жодних умов, "а з іншого боку – агресор, який вже починає висувати умови для того, щоб, так би мовити, не приймати це (припинення вогню. – Ред.)".

"Тому питання санкцій настане, коли ми розглянемо його. Але це питання поки не на часі. Воно буде (на часі. – Ред.), коли буде йтись про сталий мир", – додав він.

Водночас Макрон сказав, що в разі, якщо Росія заявить про відхід до міжнародно визнаних кордонів України, "всі санкції будуть зняті".

"Тобто це все – питання зняття санкцій – залежить від самого вибору Росії відповідати нормам міжнародного права", – підсумував він.

За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про "забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

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