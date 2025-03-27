Які нові виклики постали перед Європою і як цьому має завадити новий уряд Німеччини

Радикальні зміни в зовнішній політиці президента Дональда Трампа змусили багатьох припустити, що він прагне в довгостроковій перспективі зблизити Америку з російським президентом Владіміром Путіним.

Набагато точніше буде сказати, що Трамп не стільки повертається до Росії, скільки відвертається від Європи.

З погляду Трампа, війна в Україні та зобов’язання Америки перед європейськими союзниками – це дорогі перешкоди на шляху до національної величі. Він переконаний, що США можуть домінувати у світі самостійно, якщо відмовляться від правил, норм і міжнародних зобов’язань.

Про те, хто і що може врятувати Європу на тлі нових загроз, читайте в колонці віцеканцлера Німеччини (2013-2018) Зігмара Габріеля і старшого директора з геополітичних ризиків у FTI Consulting (Німеччина) Петера Айтеля Повернення Німеччини: що допоможе Європі знайти своє місце у новому світі. Далі – стислий її виклад.

Автори колонки констатують, що саме Європа знову стає центральною ареною глобальної політики.

"Трамп вважає, що, відмовившись від Європи, він розвантажив Америку, але Росія та Китай знають краще. Вони із задоволенням скористаються розколом трансатлантичного альянсу. У підсумку і Трамп, і Сі, і Путін намагатимуться розділити Європу – кожен із власних мотивів", – попереджають Габріель і Айтель.

Вони наголошують, що здатність Європи реалізувати свій значний технологічний, економічний і військовий потенціал визначатиме майбутній світовий порядок.

Але необхідність одностайності, підкреслюють автори колонки, робить Євросоюз неефективним і занадто повільним.

"Тож першим завданням має стати створення нової структури співпраці", – наголошують колишній віцеканцлер Німеччини і старший директор з геополітичних ризиків у FTI Consulting.

На їхню думку, створення "коаліції рішучих" на підтримку України на чолі з Францією і Британією – є першим важливим кроком для створення тимчасової ради безпеки для роботи над формуванням Європейського оборонного союзу.

Зігмар Габріель і Петер Айтель підкреслюють, що до нього також мають увійти Німеччина, Польща та Італія.

"Ця рада могла б не лише визначити склад коаліції, а й узгодити її відносини з ЄС і НАТО, розподілити внески в ядерне та звичайне стримування, а також координувати військову підтримку України", – вважають автори колонки.

За їхніми словами, разом з цим, Європа має знайти нові джерела економічної потужності: крім зменшення бюрократії та створення сприятливих умов для компаній, необхідно активніше стимулювати інновації, наукові дослідження та розробки.

Колишній віцеканцлер Німеччини і представник FTI Consulting попереджають, що якщо Європа не зможе залучити найкращих світових дослідників і найінноваційніші компанії, вона не зможе досягти необхідної динаміки.

Крім того, доля континенту, впевнені німецькі експерти, залежить і від успішного "повороту Німеччини до Європи". Зокрема, від того, чи зможе німецька влада активно сприяти інтеграції своєї економіки на континенті.

"Це добре розуміє і президент Франції Емманюель Макрон, який уже тісно координує свої дії з новим німецьким керівництвом", – зазначають автори колонки.

Вони нагадують, що ще до вступу на посаду новий канцлер Фрідріх Мерц подав світу потужний сигнал: Німеччина повертається – і в геть іншій якості.

Величезні кошти, обіцяні для зміцнення оборони та інфраструктури, свідчать про серйозність намірів.

"Але Німеччина також може допомогти Європі, залишаючись сильним голосом за діалог і дипломатію, навіть коли вона нарощує оборонні можливості", – нагадують колишній віцеканцлер Німеччини і представник FTI Consulting.

Докладніше – в колонці Зігмара Габріеля і Петера Айтеля, яка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника, Повернення Німеччини: що допоможе Європі знайти своє місце у новому світі.