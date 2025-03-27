Какие новые вызовы встали перед Европой и как этому должна помешать новая власть Германии

Радикальные изменения во внешней политике президента Дональда Трампа заставили многих предположить, что он стремится в долгосрочной перспективе сблизить Америку с российским президентом Владимиром Путиным.

Гораздо точнее будет сказать, что Трамп не столько разворачивается к России, сколько отворачивается от Европы.

С точки зрения Трампа, война в Украине и обязательства Америки перед европейскими союзниками – это дорогие препятствия на пути к национальному величию. Он убежден, что США могут доминировать в мире самостоятельно, если откажутся от правил, норм и международных обязательств.

О том, кто и что может спасти Европу на фоне новых угроз, читайте в колонке вице-канцлера Германии (2013-2018) Зигмара Габриэля и старшего директора по геополитическим рискам в FTI Consulting (Германия) Петера Айтеля Возвращение Германии: что поможет Европе найти свое место в новом мире. Далее – краткое ее изложение.

Авторы колонки констатируют, что именно Европа снова становится центральной ареной глобальной политики.

"Трамп считает, что, отказавшись от Европы, он разгрузил Америку, но Россия и Китай знают лучше. Они с удовольствием воспользуются расколом трансатлантического альянса. В итоге и Трамп, и Си, и Путин будут пытаться разделить Европу – каждый из собственных мотивов", – предупреждают Габриэль и Айтель.

Они отмечают, что способность Европы реализовать свой значительный технологический, экономический и военный потенциал будет определять будущий мировой порядок.

Но необходимость единодушия, подчеркивают авторы колонки, делает Евросоюз неэффективным и слишком медленным.

"Поэтому первой задачей должно стать создание новой структуры сотрудничества", – подчеркивают бывший вице-канцлер Германии и старший директор по геополитическим рискам в FTI Consulting.

По их мнению, создание "коалиции решительных" в поддержку Украины во главе с Францией и Британией – является первым важным шагом для создания временного совета безопасности для работы над формированием Европейского оборонного союза.

Зигмар Габриэль и Петер Айтель подчеркивают, что в него также должны войти Германия, Польша и Италия.

"Этот совет мог бы не только определить состав коалиции, но и согласовать ее отношения с ЕС и НАТО, распределить взносы в ядерное и обычное сдерживание, а также координировать военную поддержку Украины", – считают авторы колонки.

По их словам, вместе с этим, Европа должна найти новые источники экономической мощи: кроме уменьшения бюрократии и создания благоприятных условий для компаний, необходимо активнее стимулировать инновации, научные исследования и разработки.

Бывший вице-канцлер Германии и представитель FTI Consulting предупреждают, что если Европа не сможет привлечь лучших мировых исследователей и самые инновационные компании, она не сможет достичь необходимой динамики.

Кроме того, судьба континента, уверены немецкие эксперты, зависит и от успешного "поворота Германии к Европе". В частности, от того, смогут ли немецкие власти активно способствовать интеграции своей экономики на континенте.

"Это хорошо понимает и президент Франции Эмманюэль Макрон, который уже тесно координирует свои действия с новым немецким руководством", – отмечают авторы колонки.

Они напоминают, что еще до вступления в должность новый канцлер Фридрих Мерц подал миру мощный сигнал: Германия возвращается – и в совершенно ином качестве.

Огромные средства, обещанные для укрепления обороны и инфраструктуры, свидетельствуют о серьезности намерений.

"Но Германия также может помочь Европе, оставаясь сильным голосом за диалог и дипломатию, даже когда она наращивает оборонные возможности", – напоминают бывший вице-канцлер Германии и представитель FTI Consulting.

Подробнее – в колонке Зигмара Габриэля и Петера Айтеля, которая изначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Возвращение Германии: что поможет Европе найти свое место в новом мире.