Стармер: Путін показує, що він несерйозний гравець у переговорах

Прем’єр-міністр Британії Кір Стермер заявив, що очільник Кремля Владімір Путін показав, що він не є серйозним гравцем у мирних переговорах.

Про це йдеться у його заяві, яку було опубліковано у ніч проти 27 березня, пише "Європейська правда".

Стармер заявив, що "граючи в ігри з узгодженим морським перемир'ям у Чорному морі, попри добросовісну участь усіх сторін, він (Путін, – Ред.) продовжує завдавати руйнівних ударів по українському народу".

"Його обіцянки порожні", – застеріг британський лідер.

Він також звернув увагу й на те, що США відіграють провідну роль, скликаючи переговори про припинення вогню, президент Володимир Зеленський неодноразово демонстрував свою прихильність, а Європа активізується, щоб зіграти свою роль у захисті майбутнього України.

"Тепер Путіну потрібно показати, що він готовий співпрацювати", – сказав Стармер.

Як відомо, 27 березня Стармер разом з французьким президентом Емманюелем Макроном проведе зустріч "коаліції рішучих" у Парижі, де перебуває Зеленський.

На зустрічі Стармер представить результати нарад з планування на підтримку України, які відбулися цього тижня у військовому оперативному штабі Великої Британії в Нортвуді протягом останніх трьох днів.

Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

За даними співрозмовників Reuters у європейських дипломатичних колах, у Європі все більше сумніваються в реалістичності цього варіанту через логістичні проблеми, брак військ і спротив Росії та відсутність гарантій безпеки США.

26 березня Макрон пояснив, що ідея західного контингенту в Україні, який просувають Париж і Лондон, не передбачає розгортання безпосередньо на лінії зіткнення.