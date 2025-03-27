Стармер: Путин показывает, что он несерьезный игрок в переговорах

Премьер-министр Великобритании Кир Стермер заявил, что глава Кремля Владимир Путин показал, что он не является серьезным игроком в мирных переговорах.

Об этом говорится в его заявлении, которое было опубликовано в ночь на 27 марта, пишет "Европейская правда".

Стармер заявил, что "играя в игры с согласованным морским перемирием в Черном море, несмотря на добросовестное участие всех сторон, он (Путин, – Ред.) продолжает наносить разрушительные удары по украинскому народу".

"Его обещания пустые", – предостерег британский лидер.

Он также обратил внимание и на то, что США играют ведущую роль, созывая переговоры о прекращении огня, президент Владимир Зеленский неоднократно демонстрировал свою приверженность, а Европа активизируется, чтобы сыграть свою роль в защите будущего Украины.

"Теперь Путину нужно показать, что он готов сотрудничать", – сказал Стармер.

Как известно, 27 марта Стармер вместе с французским президентом Эмманюэлем Макроном проведет встречу "коалиции решительных" в Париже, где находится Зеленский.

На встрече Стармер представит результаты совещаний по планированию в поддержку Украины, которые состоялись на этой неделе в военном оперативном штабе Великобритании в Нортвуде в течение последних трех дней.

Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

По данным собеседников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности этого варианта из-за логистических проблем, нехватки войск и сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности США.

26 марта Макрон пояснил, что идея западного контингента в Украине, который продвигают Париж и Лондон, не предусматривает развертывания непосредственно на линии соприкосновения.