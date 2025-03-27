Макрон поговорив із Трампом перед зустріччю "коаліції рішучих"
Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як прийняти у Парижі зустріч так званої "коаліції рішучих" країн Європи щодо можливих форматів гарантій безпеки для України.
Про це повідомляє Le Monde, пише "Європейська правда".
У Єлисейському палаці повідомили, що перед зустріччю партнерів України у Парижі, що розпочалася вдень у четвер, Макрон мав телефонну розмову з Дональдом Трампом.
Зазначають також, що вона відбулася після спілкування Макрона з Володимиром Зеленським.
Як вже повідомляли, вдень 27 березня у Парижі розпочалася зустріч лідерів держав "коаліції рішучих", на якій обговорюватимуть підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого й тривалого миру.
Перед тим відбулися короткі переговори Зеленського, Стармера та Макрона.