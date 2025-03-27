Макрон поговорил с Трампом перед встречей "коалиции решительных"

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед тем, как принять в Париже встречу так называемой "коалиции решительных" стран Европы для обсуждения возможных форматов гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает Le Monde, пишет "Европейская правда".

В Елисейском дворце сообщили, что перед встречей партнеров Украины в Париже, которая началась днем в четверг, Макрон имел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Отмечают также, что он состоялся после общения Макрона с Владимиром Зеленским.

Как уже сообщалось, днем 27 марта в Париже началась встреча лидеров государств "коалиции решительных", на которой будут обсуждать поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и достижении справедливого и прочного мира.

Перед тем состоялись короткие переговоры Зеленского, Стармера и Макрона.