Президент Фінляндії переповів свої враження від переговорів "коаліції рішучих" у Парижі

Президент Фінляндії Александер Стубб розповів, що на зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі побачив "дуже об’єднану і рішучу" Європу, та що про зняття санкцій з Росії не йдеться.

Як повідомляє "Європейська правда", переказ його заяв у спілкуванні зі ЗМІ після зустрічі наводить Helsingin Sanomat.

Александер Стубб зазначив, що за пропозицією Фінляндії Франція та Британія готові взяти на себе "більш офіційне" лідерство у "коаліції рішучих" і будуть організовувати основну взаємодію.

Фінський президент зазначив, що побачив на обговореннях "дуже об’єднану та рішучу Європу", і що ці країни заделкларували готовність далі надавати Україні військову, політичну та економічну підтримку.

За його словами, Європа не має намірів послаблювати санкції проти Росії – навпаки, варто чекати нових обмежень.

Нагадаємо, 27 березня у Парижі розпочалася зустріч лідерів держав, на якій обговорюють підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого й тривалого миру.

За даними співрозмовників Reuters у європейських дипломатичних колах, у Європі все більше сумніваються у реалістичності ідеї про європейський військовий контингент в Україні у рамках "гарантій безпеки" через логістичні труднощі, недостатню чисельність військ, очікувану реакцію Росії та відсутність гарантій безпеки США.

Неназваний французький посадовець розкрив ЗМІ, що Париж розглядає варіант із розміщенням західного контингенту вздовж Дніпра.