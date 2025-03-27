Президент Финляндии рассказал впечатления от переговоров "коалиции решительных" в Париже

Президент Финляндии Александер Стубб рассказал, что на встрече "коалиции решительных" в Париже увидел "очень объединенную и решительную" Европу, и что о снятии санкций с России речь не идет.

Как сообщает "Европейская правда", перевод его заявлений в общении со СМИ после встречи приводит Helsingin Sanomat.

Александер Стубб отметил, что по предложению Финляндии Франция и Великобритания готовы взять на себя "более официальное" лидерство в "коалиции решительных" и будут организовывать основное взаимодействие.

Финский президент отметил, что увидел на обсуждениях "очень объединенную и решительную Европу", и что эти страны задекларировали готовность дальше оказывать Украине военную, политическую и экономическую поддержку.

По его словам, Европа не намерена ослаблять санкции против России – наоборот, стоит ждать новых ограничений.

Напомним, 27 марта в Париже началась встреча лидеров государств, на которой обсуждают поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и достижении справедливого и прочного мира.

По данным собеседников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности идеи о европейском военном контингенте в Украине в рамках "гарантий безопасности" из-за логистических трудностей, недостаточной численности войск, ожидаемой реакции России и отсутствия гарантий безопасности США.

Неназванный французский чиновник раскрыл СМИ, что Париж рассматривает вариант с размещением западного контингента вдоль Днепра.