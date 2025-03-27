Зеленський запросив в Україну представників "коаліції рішучих" для розробки плану її роботи

Президент Володимир Зеленський запросив невелику групу представників країн "коаліції рішучих" прибути в Україну для розробки чіткого плану на основі вже підготовлених пропозицій щодо миротворчої місії.

Про це він повідомив у Telegram на тлі саміту "коаліції рішучих" у Парижі, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський висловив вдячність Франції, Великій Британії та всім причетним за щире прагнення допомогти Україні у розбудові довготривалої безпеки.

Але, за його словами, у процесі майбутніх військових переговорів і в усіх наших обговореннях у Європі, і з іншими партнерами, зокрема зі США, потрібно відповісти на деякі дуже конкретні запитання.

Зокрема, які країни будуть залучені на землі, у небі та на морі в Україні; де саме будуть розміщені сили цих країн; якою буде чисельність і структура цих сил; якими будуть їхні процедури реагування у разі виникнення загрози і коли коаліція фактично розгорне сили в Україні – коли почнеться перемир’я чи коли війна повністю закінчиться й буде досягнуто врегулювання.

"Нам потрібен один чіткий план – план, на який ми всі погодимось і який почнемо втілювати в життя, на основі тих варіантів і напрацювань, які вже були обговорені з вами й доступні вам. Ми хочемо запросити в Україну невелику групу ваших представників, щоб разом розробити цей план", – заявив Зеленський під час зустрічі.

Як повідомлялося, у Франції допускають розміщення європейських миротворчих сил в Україні на відстані від лінії фронту, одним з варіантів є розгортання вздовж лінії Дніпра.

Так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

За даними співрозмовників Reuters у європейських дипломатичних колах, у Європі все більше сумніваються в реалістичності цього варіанту через логістичні проблеми, брак військ і спротив Росії та відсутність гарантій безпеки США.