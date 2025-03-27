Зеленский пригласил в Украину представителей "коалиции решительных" для разработки плана ее работы

Президент Владимир Зеленский пригласил небольшую группу представителей стран "коалиции решительных" прибыть в Украину для разработки четкого плана на основе уже подготовленных предложений по миротворческой миссии.

Об этом он сообщил в Telegram на фоне саммита "коалиции решительных" в Париже, сообщает "Европейская правда".

Зеленский выразил благодарность Франции, Великобритании и всем причастным за искреннее стремление помочь Украине в развитии долговременной безопасности.

Но, по его словам, в процессе будущих военных переговоров и во всех наших обсуждениях в Европе, и с другими партнерами, в частности с США, нужно ответить на некоторые очень конкретные вопросы.

В частности, какие страны будут привлечены на земле, в небе и на море в Украине; где именно будут размещены силы этих стран; какой будет численность и структура этих сил; какими будут их процедуры реагирования в случае возникновения угрозы и когда коалиция фактически развернет силы в Украине – когда начнется перемирие или когда война полностью закончится и будет достигнуто урегулирование.

"Нам нужен один четкий план – план, на который мы все согласимся и который начнем воплощать в жизнь, на основе тех вариантов и наработок, которые уже были обсуждены с вами и доступны вам. Мы хотим пригласить в Украину небольшую группу ваших представителей, чтобы вместе разработать этот план", – заявил Зеленский во время встречи.

Как сообщалось, во Франции допускают размещение европейских миротворческих сил в Украине на расстоянии от линии фронта, одним из вариантов является развертывание вдоль линии Днепра.

Так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

По данным собеседников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности этого варианта из-за логистических проблем, нехватки войск и сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности США.