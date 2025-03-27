Стармер готовий винести відправку військ в Україну на голосування в парламенті

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер заявив, що в разі сценарію розгортання британських військ в Україні це питання може бути винесене на голосування в парламенті.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня.

Стармер відмовився говорити про перспективу голосування в парламенті за відправлення військ в Україну, оскільки наразі союзники перебувають "на етапі перетворення політичного імпульсу в оперативні плани".

"Але ви знаєте мою давню позицію, яка полягає в тому, що в разі розгортання військ за будь-яким сценарієм на довгостроковій основі, то, звичайно, парламент повинен мати право голосу в цьому питанні", – додав британський премʼєр.

Він окремо наголосив, що "не відхиляється" від цієї позиції.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що міністри закордонних справ "коаліції рішучих" підготують юридичні позиції щодо розгортання сил гарантування безпеки в Україні.

Нагадаємо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну щодо моніторингу майбутнього припинення вогню.

За даними співрозмовників Reuters у європейських дипломатичних колах, у Європі все більше сумніваються в реалістичності цього варіанту через логістичні проблеми, брак військ і спротив Росії та відсутність гарантій безпеки США.