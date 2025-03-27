Стармер готов вынести отправку войск в Украину на голосование в парламенте

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что в случае сценария развертывания британских войск в Украине этот вопрос может быть вынесен на голосование в парламенте.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал по итогам встречи "коалиции решительных" в Париже 27 марта.

Стармер отказался говорить о перспективе голосования в парламенте за отправку войск в Украину, поскольку сейчас союзники находятся "на этапе преобразования политического импульса в оперативные планы".

"Но вы знаете мою давнюю позицию, которая заключается в том, что в случае развертывания войск по любому сценарию на долгосрочной основе, то, конечно, парламент должен иметь право голоса в этом вопросе", – добавил британский премьер.

Он отдельно подчеркнул, что "не отклоняется" от этой позиции.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что министры иностранных дел "коалиции решительных" подготовят юридические позиции по развертыванию сил обеспечения безопасности в Украине.

Напомним, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину по мониторингу будущего прекращения огня.

По данным собеседников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности этого варианта из-за логистических проблем, нехватки войск и сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности США.