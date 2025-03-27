Міністр оборони Німеччини відкритий до ідеї "миротворців" в Україні

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус не виключив ситуацію, за якої його держава може скерувати військовий контингент в Україну для контролю за потенційним припиненням вогню.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами в Берліні 27 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Пісторіус сказав, що не може уявити "ситуації, в якій Німеччина не брала б участі в тому, що буде результатом переговорів про припинення вогню або навіть про мир".

"Але це має бути вирішено, коли прийде час, і це залежить від багатьох параметрів, як-то: скільки військ буде прийнято в межах перемир'я? яким може бути мандат? хто братиме в ньому участь?" – перелічив він.

Глава німецького Міноборони додав, що Берлін не буде обговорювати ці питання публічно "до того, як стане зрозуміло, чи буде у нас перемир'я чи ні".

Заяви Пісторіуса пролунали тоді, коли європейські лідери "коаліції рішучих" зустрілися в Парижі разом з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити потенційне припинення вогню та військову підтримку Києва.

Так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

За підсумками зустрічі президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що міністри закордонних справ "коаліції рішучих" підготують юридичні позиції щодо моніторингу припинення вогню в Україні.