Министр обороны Германии открыт к идее "миротворцев" в Украине

Немецкий министр обороны Борис Писториус не исключил ситуацию, при которой его государство может направить военный контингент в Украину для контроля за потенциальным прекращением огня.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами в Берлине 27 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Писториус сказал, что не может представить "ситуации, в которой Германия не принимала бы участия в том, что будет результатом переговоров о прекращении огня или даже о мире".

"Но это должно быть решено, когда придет время, и это зависит от многих параметров, как-то: сколько войск будет принято в рамках перемирия? каким может быть мандат? кто будет в нем участвовать?" – перечислил он.

Глава немецкого Минобороны добавил, что Берлин не будет обсуждать эти вопросы публично "до того, как станет понятно, будет ли у нас перемирие или нет".

Заявления Писториуса прозвучали тогда, когда европейские лидеры "коалиции решительных" встретились в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить потенциальное прекращение огня и военную поддержку Киева.

Так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

По итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что министры иностранных дел "коалиции решительных" подготовят юридические позиции по мониторингу прекращения огня в Украине.