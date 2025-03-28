Як погрози Трампа об’єднали Канаду напередодні виборів і що очікувати Україні

Новообраний прем’єр-міністр Канади Марк Карні 23 березня оголосив про розпуск парламенту та дострокові загальнонаціональні вибори 28 квітня.

Сам по собі розпуск парламенту не став несподіванкою – Карні фактично виконав схвалену на початку року міжпартійну домовленість.

Та несподіванкою стало зростання підтримки лібералів (партія прем’єра) настільки, що в них навіть з’явився шанс здобути уряд більшості.

І все завдяки Дональду Трампу. Загалом тема протидії політиці президента США стане ключовою на нинішніх виборах. Необхідність протистояти Трампу є консенсусом серед всіх канадських партій, як і – необхідність підтримки України.

Про те, що Марк Карні робить для протистояння з Трампом і як Канада може змінитися після виборів, читайте в статті програмного директора Центру Дністрянського Дмитра Шеренговського Вибори на тлі погроз Трампа: як втручання США повністю змінило розклади у Канаді. Далі – стислий її виклад.

Першим кроком Марка Карні на посаді прем’єра стало координування зусиль із провінціями і територіям задля формування єдиного фронту для торговельної війни зі Сполученими Штатами.

На зустрічі з керівниками регіонів він домігся принципової згоди усунути внутрішні міжпровінційні торговельні бар’єри до 1 липня та покращити логістику всередині Канади, якщо ліберали здобудуть перемогу.

Лише цей крок здатен, за попередніми оцінками, скоротити торгівельні витрати до 15% та забезпечити зростання економіки до 8%. Цей крок також стане однією з найзначніших економічних реформ, про яку говорили багато урядів, але так і не реалізували.

Одночасно він має і символічний сенс, показуючи, що Канада попри внутрішні протиріччя здатна говорити одним голосом.

Також уряд Карні також розпочав перегляд переліку можливих дзеркальних тарифів на американські товари, аби забезпечити максимальний тиск на США при мінімальному ударі по канадських споживачах.

Незважаючи на обмеження "технічного уряду", команда Карні чітко задекларувала курс на посилення оборони.

У передвиборчі дні Карні пообіцяв "безпрецедентне" збільшення інвестицій у збройні сили.

Розуміючи, що для протидії Дональду Трампу потрібна міжнародна підтримка, Карні здійснив свою першу закордонну поїздку як прем’єр не до США (як діяли його попередники), а до Європи.

Меседж був чіткий: Канада – не ізольована. Європейські партнери також насторожено ставляться до торгової політики Трампа і зацікавлені в захисті міжнародних правил.

Повідомляється, що Карні обговорював з ними спільну реакцію на запровадження США 25% мита на імпорт автомобілів, оскільки це зачіпає і європейських автовиробників.

Окрім того, прем’єр вже провів переговори із Клавдією Шейнбаум, президенткою Мексики.

Багато аналітиків вже сьогодні вважають, що Ліберальна партія Карні запропонувала найповнішу стратегію захисту Канади. Це відображається і на рейтингах.

За даними найбільших агенцій на сайті СBC станом на 26 березня, Ліберали мають 40% підтримки виборців і це найвищий показник за останні 4 роки (!). Це дає їм не лише всі шанси переобратися як керівна партія, але й 65% шансів на покращений результат і отримання уряду більшості.

Найбільший ймовірний сценарій результатів парламентських виборів – перемога лібералів, але без більшості.

Цей сценарій вважається досить стабільним – фактично усі партії, крім консерваторів, зацікавлені в тому, щоб Карні залишився на посаді.

Окрім торговельної напруги з США, ще одне важливе міжнародне питання залишається ключовим у цих виборах – підтримка України у війні.

Усі головні федеральні партії зобов’язуються й надалі підтримувати Україну.

Докладніше – в матеріалі Дмитра Шеренговського Вибори на тлі погроз Трампа: як втручання США повністю змінило розклади у Канаді.