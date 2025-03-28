Как угрозы Трампа объединили Канаду накануне выборов и что ожидать Украине

Новоизбранный премьер-министр Канады Марк Карни 23 марта объявил о роспуске парламента и досрочных общенациональных выборах 28 апреля.

Сам по себе роспуск парламента не стал неожиданностью – Карни фактически выполнил одобренную в начале года межпартийную договоренность.

Но неожиданностью стал рост поддержки либералов (партия премьера) настолько, что у них даже появился шанс получить правительство большинства.

И все благодаря Дональду Трампу. В целом тема противодействия политике президента США станет ключевой на нынешних выборах. Необходимость противостоять Трампу является консенсусом среди всех канадских партий, как и – необходимость поддержки Украины.

О том, что Марк Карни делает для противостояния с Трампом и как Канада может измениться после выборов, читайте в статье программного директора Центра Днестровского Дмитрия Шеренговского Выборы на фоне угроз Трампа: как вмешательство США полностью изменило расписания в Канаде. Далее – краткое ее изложение.

Первым шагом Марка Карни на посту премьера стало координирование усилий с провинциями и территориям для формирования единого фронта для торговой войны с Соединенными Штатами.

На встрече с руководителями регионов он добился принципиального согласия устранить внутренние межпровинциальные торговые барьеры до 1 июля и улучшить логистику внутри Канады, если либералы одержат победу.

Только этот шаг способен, по предварительным оценкам, сократить торговые расходы до 15% и обеспечить рост экономики до 8%. Этот шаг также станет одной из самых значительных экономических реформ, о которой говорили многие правительства, но так и не реализовали.

Одновременно он имеет и символический смысл, показывая, что Канада несмотря на внутренние противоречия способна говорить одним голосом.

Также правительство Карни также начало пересмотр перечня возможных зеркальных тарифов на американские товары, чтобы обеспечить максимальное давление на США при минимальном ударе по канадским потребителям.

Несмотря на ограничения "технического правительства", команда Карни четко задекларировала курс на усиление обороны.

В предвыборные дни Карни пообещал "беспрецедентное" увеличение инвестиций в вооруженные силы.

Понимая, что для противодействия Дональду Трампу нужна международная поддержка, Карни совершил свою первую зарубежную поездку как премьер не в США (как действовали его предшественники), а в Европу.

Месседж был четкий: Канада – не изолирована. Европейские партнеры также настороженно относятся к торговой политике Трампа и заинтересованы в защите международных правил.

Сообщается, что Карни обсуждал с ними совместную реакцию на введение США 25% пошлины на импорт автомобилей, поскольку это затрагивает и европейских автопроизводителей.

Кроме того, премьер уже провел переговоры с Клавдией Шейнбаум, президентом Мексики.

Многие аналитики уже сегодня считают, что Либеральная партия Карни предложила самую полную стратегию защиты Канады. Это отражается и на рейтингах.

По данным крупнейших агентств на сайте СВС по состоянию на 26 марта, Либералы имеют 40% поддержки избирателей и это самый высокий показатель за последние 4 года (!). Это дает им не только все шансы переизбраться как правящая партия, но и 65% шансов на улучшенный результат и получение правительства большинства.

Наиболее вероятный сценарий результатов парламентских выборов – победа либералов, но без большинства.

Этот сценарий считается достаточно стабильным – фактически все партии, кроме консерваторов, заинтересованы в том, чтобы Карни остался на посту.

Кроме торгового напряжения с США, еще один важный международный вопрос остается ключевым в этих выборах – поддержка Украины в войне.

Все главные федеральные партии обязуются и в дальнейшем поддерживать Украину.

Подробнее – в материале Дмитрия Шеренговского Выборы на фоне угроз Трампа: как вмешательство США полностью изменило расписания в Канаде.